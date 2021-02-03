شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات جديدة لدعم صفوف المنيا بدوري المظاليم لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عاطف عبد الجابر ، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، التعاقد مع 4 لاعبين جدد ، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم ، بدوري الدرجة الأولي " ب " ، والمعروف إعلاميا ، بدوري المظاليم ، ضمن الانتقالات الشتوية .

وأضاف عبد الجابر، ضمت قائمة اللاعبين الجدد محمد كارم ، مهاجم سمسطا ، وهشام عبد الشافي ، لاعب خط وسط قادم من ببا ، وعمرو أبو الحسن ، الظهير الأيمن لنادي كيما أسوان ، وحسن هاشم ، مهاجم فريق أبو تيج .

من جانبه أكد الكابتن شديد قناوي، المدير الفني للفريق، أن تدعيم الفريق بتلك العناصر، يعد خطوة جيدة خاصة وان الموسم طويل والفريق ينافس علي صدارة المجموعة ، ومن المهم أن يكون لدي الفريق أكثر من بديل في ظل انتشار وباء كورونا.