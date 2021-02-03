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صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريقا ليفربول وبرايتون، التشكيلة الأساسية للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة 22 من الممتاز.

وسيغيب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن تشكيلة ليفربول بداعي المرض، وسيلعب بدلا منه، الأيرلندي كايمفين كيليهير، بالإضافة لغياب السنغالي ساديو ماني بسبب الإصابة، حيث سيكمل السويسري شيردان شاكيري المثلث الهجومي مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذا اللقاء:- ليفربول: كيليهير، أرنولد، هندرسون، فيليبس، روبرتسون، تياجو، فينالدوم، ميلنر، شاكيري، صلاح، فيرمينو. برايتون: سانشيز، وايت، دانك، بيسوما، ألزاتي، بورن، ويبستر، مارش، جروس، تروسارد، موباي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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