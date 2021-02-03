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مانشستر يونايتد يعلن قائمته للدوري الأوروبي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعلن قائمته للدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مانشستر يونايتد، قائمة الفريق الخاصة بالمشاركة في الأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي. ووفقا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فإن قائمة الفريق الأوروبية، حراسة المرمى: دي خيا - هندرسون - جرانت - ناثان بيشوب، الدفاع: بايلي - جونز - لينديلوف - ماجواير - شاو - تيليس - توانزيبي - وان بيساكا، الوسط: أماد ديالو - فيرنانديز - فريد - دانيال جيمس - ماتا - ماتيتش - مكتوميناي - بوجبا - فان دي بيك، الهجوم: كافاني - مارسيال – راشفورد، ماسون جرينوود وبراندون ويليامز.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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