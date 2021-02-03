شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل النزيف في الدوري بخسارة جديدة أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق الإسماعيلي، بثنائية أمام فريق سموحة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز. وسجل هدفي سموحة، عبد الكبير الوادي، ومصطفي فتحي، من ضربة جزاء خلال الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وبهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الثامنة في المركز السادس عشر، بينما سموحة وصل للمركز السابع برصيد 15 نقطة.