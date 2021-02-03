شكرا لقرائتكم خبر عن مسعف يكشف تفاصيل إنقاذه للاعب ابتلع لسانه ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود إسماعيل، مشرف قطاع بهيئة الإسعاف ببني سويف، تفاصيل انقاذه للاعب كرة قدم بلع لسانه في إحدى المباريات، قائلًا: "معتاد إني أكون معاهم في الماتشات والتمرين بالإسعافات الأولية.

وأوضح محمود إسماعيل، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن إصابات الملاعب جزءً لا يتجزأ من الإصابات العامة، حيث أن رجال الإسعاف تدربوا على كل أنواع الإصابات، كما أننا نحصل على دورات مكثفة لكي نكون أسرع في التعامل مع كل الحالات والإصابات.

وأضاف: سمعت ناس بتقول إن اللاعب مات وإن في مشكلة، لكني كانت عارف بتصرف ازاي، ففتحت ممر الهواء وبدأ يتنفس مرة أخرى ويستعيد وعيه، لافتًا إلى أن اللاعب يتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابته بكسر في الانف، ما استدعى خضوعه لجراحة تثبيت الأنف.

وأشار إلى أن اللاعب الذي ابتلع لسانه اصطدم بأحد لاعبي الفريق المنافس، وارتخت عضلات جسمه بالكامل، بعكس ما هو معتاد في إصابات الملاعب، إذ تشكك في أنه ابتلع لسانه، وقيم الحالة بشكل مبدئي أنه يعاني على مستوى الوعي، معقبا: "قعدت أقوله يا أحمد مردش عليّ، وحاولت أسمع عند الفم والأنف إنه بيتنفس ولا لأ، وعيني كانت على الصدر، والحمد لله استعاد وعيه".