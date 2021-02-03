شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي مفاجأة الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تخوض فرق الدوري الممتاز للكرة الطائرة، اليوم (الخميس)، 3 مباريات حاسمة ضمن الجولة الـ19، إذ يسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مواجهته مع الوحدة والتي ستقام على صالة وزارة الرياضة في جدة، للبقاء في المنافسة على لقب الدوري. يقود اللقاء حكم أول يعقوب السبت، وحكم ثان أحمد الرجب، ومسجل هاني سنان. فيما يلتقي فريقا الابتسام والخليج على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويقود اللقاء حكم أول عبداللطيف العتيق، وحكم ثان محمد الهزيم، ومسجل ياسر آل إسماعيل. ويحل الاتحاد ضيفاً على الفيصلي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة، ويقود اللقاء حكم أول محمد الحناكي، وحكم ثان عبدالله فيحان، ومسجل سليمان الفايز.

يذكر أن الهلال يتصدر الترتيب العام بـ53 نقطة دون أي هزيمة، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ49 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة، والترجي في المركز الرابع بـ39 نقطة.