شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 3\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3\2\2021 ، الكثير من الاخبار الأحداث الرياضية الهامة منها هزيمة بيراميدز امام انبى 3\2 ، و سلبية مسحة الاهلى قبل مواجهة الدحيل بالإضافة إلى تصدر احمد سمير قائمة هدافى الدورى ، و كذلك تواجد حسام البدرى في مباراة بيراميدز بصحبة الجهاز المعاون له .

أحمد سمير ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بالهدف السادس

انفرد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد ما نجح في التسجيل مرة أخرى خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وتصدر سمير قائمة الهدافين حتى الأن برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء.

إنبى يقتل طموح بيراميدز ويهزمه 3 / 2 فى الدورى المصرى.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي انتهت بين الفريقين منذ قليل ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي إقيمت على استاد بتروسبورت.

سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الدحيل

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الدحيل القطري.

الاتحاد السكندرى يسحق المقاصة برباعية ويصعد للمركز العاشر بالدوري..فيديو

نجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 75 و 87.

لجنة التفتيش على اتحاد الكرة تنهى عملها بعد مراجعة ملفات الـ5 سنوات الأخيرة

انتهت لجنة التفتيش المتواجدة باتحاد الكرة من عملها وتسليم التقرير إلي الجهات المسئولة للبت فيها بعد مراجعة اللجنة جميع العقود والأوراق والحسابات الخاصة باتحاد الكرة في السنوات الخمس الآخيرة.

حسام البدري يحضر مباراة انبي و بيراميدز في الدوري

حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة انبي وبيراميدز في الدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني احمد أيوب المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش بهدف فى ليلة صدارة "سمير" هدافى الدورى

انتهت مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ، التى جمعت الفريقين فى ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز ، بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .