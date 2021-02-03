تيسيما يقود مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم ١٢ فبراير الجاري، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

ويقع الزمالك في مجموعة تضم كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والترجي التونسي.