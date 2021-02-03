تيسيما يقود مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي
أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة.
وتقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم ١٢ فبراير الجاري، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.
ويقع الزمالك في مجموعة تضم كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والترجي التونسي.