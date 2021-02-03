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مباشر.. ليفربول 0 - 0 برايتون.. صلاح أساسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة وبرايتون في الجولة الـ22 من مسابقة .

ويبدأ محمد صلاح المباراة أساسيا، فيما اُستبعد الثنائي ساديو ماني، وأليسون بيكر، بينما يشارك بدلاً منهما شاكيري، وكيلير.

وجاءت تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: كيلير، وخط الدفاع: أرنولد، فيليبس، هندرسون، روبرتسون، وخط الوسط، فينالدوم، ميلنر، تياجو، وخط الهجوم: شاكيري، فيرمينو، صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن يونايتد الثاني ولكل منهما نفس عدد المباريات، بينما يتقدم السيتي بفارق 7 نقاط في الصدارة.

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