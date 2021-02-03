مباشر.. ليفربول 0 - 0 برايتون.. صلاح أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبرايتون في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح المباراة أساسيا، فيما اُستبعد الثنائي ساديو ماني، وأليسون بيكر، بينما يشارك بدلاً منهما شاكيري، وكيلير.

وجاءت تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: كيلير، وخط الدفاع: أرنولد، فيليبس، هندرسون، روبرتسون، وخط الوسط، فينالدوم، ميلنر، تياجو، وخط الهجوم: شاكيري، فيرمينو، صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن يونايتد الثاني ولكل منهما نفس عدد المباريات، بينما يتقدم السيتي بفارق 7 نقاط في الصدارة.