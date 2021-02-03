سموحة يُعمق جراح الإسماعيلي بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق سموحة فوزاً هاماً أمام نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري we.

وتقدم سموحة في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول عن طريق هدف سجله لاعبه عبدالكبير الوادي لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة سيطرة نسبية من قبل لاعبي الإسماعيلي في محاولة لإدراك التعادل ولكن مصطفى فتحي قتل أحلام الدراويش في العودة والتعادل بحصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 89 عقب عرقلته داخل منطقة الجزاء ليُسددها بنجاح في الدقيقة 9062 مسجلاً الهدف الثاني.

وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 8 في المركز الـ 16 بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز 17.