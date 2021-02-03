صلاح أساسيا واستبعاد ماني وأليسون من تشكيل ليفربول أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة برابتون في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح المباراة أساسيا، فيما اُستبعد الثنائي ساديو ماني، وأليسون بيكر، بينما يشارك بدلاً منهما شاكيري، وكيلير.

وجاءت تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، هندرسون، روبرتسون

خط الوسط، فينالدوم، ميلنر، تياجو

خط الهجوم: شاكيري، فيرمينو، صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن يونايتد الثاني ولكل منهما نفس عدد المباريات، بينما يتقدم السيتي بفارق 7 نقاط في الصدارة.