تريزيجيه احتياطياً في تشكيل أستون فيلا لمواجهة وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يجلس النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، على مقاعد بدلاء فريقه لمباراة وست هام يونايتد.

ويخوض أستون فيلا مباراة أمام نظيره وست هام، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يتواجد زميله أحمد المحمدي بجانبه على مقاعد البدلاء خلال لقاء البريميرليج.

ويتكون تشكيل أستون فيلا لمباراة وست هام من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - كونسا - تايرون مينجز - مات تارجت.

خط الوسط: دوجلاس لويز - مكجين - أنور الغازي - روس باركلي - جاك جريليش.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: هيتون، أحمد المحمدي، محمود حسن تريزيجيه، جاكوب رمزي، إنجيلز، ناكامبا، دافيز، سانسون، تراوري.