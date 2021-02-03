قناة الأهلي: بانون شارك في المران.. وجاهز لمباراة الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أعلنت قناة الأهلي، جاهزية المدافع المغربي بدر بانون، في مران الفريق الأخير، استعدادا لمواجهة الدحيل القطري.

ويستعد الأهلي لملاقاة الدحيل القطري في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ووفقا لما جاء في خبر عاجل بقناة النادي الأهلي، فقد تأكد مشاركة بدر بانون بشكل طبيعي في تدريبات الفريق.

وأشار مراسل قناة الأهلي، أن بانون تم تجهيزه وشارك دون أي مشاكل في مران الفريق الأخير لمباراة الدحيل.

وأكد مراسل قناة الأهلي، أن بانون خضع لجلسات علاجية مكثفة خلال الساعات الماضية واجتاز الاختبارات الطبية بنسبة 100%.

وأصبح بدر بانون جاهز من الناحية الطبية للتواجد مع الفريق في مباراة الدحيل.

وتعرض بدر بانون لكدمة في الكاحل خلال مران الفريق أمس الثلاثاء.