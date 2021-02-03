محامي أشيمبونج لمصراوي: الزمالك يعلم أنه يفاوض شخصًا خاطئًا ولا توجد تسوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

نفى روي محامي بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق التوصل لأي اتفاق مع الزمالك بشأن الحصول على الغرامة الموقعة لصالح اللاعب من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وقيمتها 1.2 مليون دولار.

وقال أشيمبونج في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "لا أعرف شيء عن هذا الأمر، والحقيقة أن من يتولى مسئولية هذا الشيء بالكامل هو المحامي الخاص بي."

وبالحديث مع روي محامي اللاعب، قال لـ"الخليج 365": "لا يوجد أي اتفاق مع الزمالك حول مستحقات اشيمبونج، ولم يحدث أي اتصال من الأساس."

كان إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك قد صرح قائلًا: "تم إغلاق ملف أشيمبونج نهائياً، اللاعب قام بتفويض نادر السيد لحل الأمر معنا، سوف ندفع له مبلغ 250 ألف دولار، مستحقاته السابقة في الزمالك وليس الغرامة التي تجاوزت المليون دولار".

وتابع محامي اللاعب: "سمعت أنهم يتفاوضون مع وكيل لاعبين لكن الحقيقة أن هذا الشخص لا يمثل أشيمبونج وليس وكيله المعتمد من الأساس".

وأضاف: "الزمالك يتفاوض مع الشخص الخاطئ وهم يعلمون هذا الأمر منذ البداية."

وعن إمكانية التوصل لتسوية، قال: "لا يوجد شيء يمكننا أن نتحدث عنه، لقد أرسلنا للنادي تفاصيل الحساب البنكي وهم يعلمون المبلغ المطلوب دفعه."