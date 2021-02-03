طاهر محمد: مونديال الأندية حلم كل اللاعبين.. وهدفنا تحقيق مركز جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد طاهر محمد لاعب النادي الأهلي أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية تُعد حلماً لكل لاعب كرة قدم في العالم، مُشيراً إلى شعوره بالفخر للمشاركة في البطولة.

وفي تصريحات لقناة "الأهلي" قال طاهر محمد :"المشاركة في كأس العالم للاندية حلم أي لاعب، سأبذل أقصى جهد لعمل شيء يُسعد الجماهير، ولن أكتفي بمجرد الظهور والمشاركة فقط، هدفنا هنا الفوز وتحقيق مركز جيد".

وأضاف لاعب الأهلي :"في النهاية النجاح يُحسب لكل الفريق واللاعبين وليس على المستوى الفردي فقط، هناك حالة تكاتف بين كل اللاعبين من أجل إسعاد جمهور الأهلي في كل مكان".

وتابع طاهر محمد :"الانتقال إلى النادي الأهلي خطوة كبيرة جداً، والمشاركة في المونديال أمر يدعو إلى الفخر، كنت أعرف أنني سأشارك في بطولات عالمية مثل هذه عندما انتقلت للأهلي".

وعن مواجهة الدحيل قال طاهر :"درسنا نقاط الضعف والقوة في فريق الدحيل، نشاهد مبارياته منذ أن كنا في مصر، ومستعدون لتقديم شيء طيب يُسعد الجماهير، لكن المباراة لن تكون سهلة".

وأردف طاهر :"جماهير أندية أمريكا اللاتينية كانت صاحبة الحضور الأعلى دائماً في مونديال الأندية، لكن الآن الأهلي سيكون لديه جماهير كبيرة هنا في قطر".

وأنهى لاعب الأهلي :"سعيد بوضع طموحات وأمال جماهير الأهلي على عاتقي، جميعنا نعمل كمجموعة واحدة بداية من المدرب مروراً باللاعبين، وكل شخص سواء شارك أم لا يعمل على النجاح الذي يكون في النهاية للجميع".