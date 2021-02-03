إكرامي يحقق مع بيراميدز ثاني أسوأ انطلاقة في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقل شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، إلى صفوف بيراميدز مع انطلاقة الموسم الجاري، ليحجز مكانا أساسيا في حراسة مرمى الفريق، على حساب أحمد الشناوي، والمهدي سليمان.

وحقق إكرامي هذا الموسم ثاني أسوأ انطلاقة مع نادي في مسيرته.

وخسر بيراميدز أمام إنبي بثلاثية أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري مساء الأربعاء.

وخاض إكرامي خلال الموسم الجاري 11 مباراة مع بيراميدز في بطولة الدوري، تلقى خلالهم 11 هدفا.

وانتقل إكرامي لصفوف الجونة موسم 2009 بعد تجربة احترافية لم يحظ خلالها بفرصة المشاركة أساسيا، ليعود للجونة ويخوض مع الفريق 9 مباريات تلقى خلالهم 11 هدفا حيث تعد تلك هي الانطلاقة الأسوأ.

وانتقل إكرامي لصفوف الأهلي في يناير 2010 ليكمل مع الأهلي الموسم ويخوض 7 مباريات مع الأهلي بالدوري تلقى خلالهم 5 أهداف.

ولعب إكرامي بداية موسم 2010- 2011، حيث خاض 7 مباريات تلقى خلالهم 4 أهداف، قبل أن يتعرض للإصابة في غضروف الركبة ليبتعد بقية الموسم للإصابة.

وألغي موسمي الدوري 2011 - 2012، و2012-2013.

ولم يتعرض إكرامي لتلقي 11 هدفا في أول 11 مباراة، حيث جاءت إجمالي بقية المواسم كالتالي:

موسم 2013 - 2014، خاض إكرامي 19 مباراة تلقى خلالهم 10 أهداف

موسم 2014 - 2015 خاض إكرامي 18 مباراة تلقى خلالهم 10 أهداف

موسم 2015 - 2016 خاض إكرامي مع الأهلي بالدوري 26 مباراة تلقى خلالهم 16 هدفا

موسم 2016 - 2017 لعب 30 مباراة بالدوري تلقى خلالهم 9 أهداف

موسم 2017 - 2018 لعب 7 مباريات تلقى 5 أهداف، حيث بدأ محمد الشناوي في اللعب أساسيا بصفوف الفريق

موسمي 2018 -2019، و2019 - 2020 لم يحظ إكرامي بفرصة المشاركة بشكل أساسي في ظل تواجد الشناوي

2018 -2019 .. لعب 8 مباريات بالدوري تلقى 5 أهداف

و2019 - 2020 لم يخض طوال الموسم سوى مباراة وحيدة بالدور الاول لكأس مصر أمام بني سويف وانتهت بفوز الأهلي 3-1 لتكون آخر مباراة لإكرامي مع المارد الأحمر، قبل الانتقال لبيراميدز.