مجاهد: لا نعلم موقف ليفربول بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أنه لا يعلم موقف ليفربول النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قد صرح بشأن رغبته في تواجد صلاح معه في الأولمبياد.

ومن المقرر أن تقام الأولمبياد في صيف 2021 بعد قرار التأجيل بسبب جائحة كورونا.

وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين "شوقي غريب تواصل معنا وأكد رغبته في ضم محمد صلاح في الأولمبياد".

وتابع "لا نعرف موقف نادى ليفربول حتى الآن وما إذا كان سيوافق على ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد من عدمه".

وواصل "حتى الآن اللجنة الأولمبية المصرية لم تخطرنا ما إذا كانت الأولمبياد ستقام في موعدها أم لا".

واستمر "ضم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الأوليمبي فى اولمبياد طوكيو متروك للمدير الفني، الأوليمبية المصرية لم يصل منها موقف حول الاولمبياد، لم يرسل حتى الآن اى شئ على الطبيعة وموقف القرية الأوليمبية فى اليابان".