فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة المغرب والكاميرون في كأس امم افريقيا للمحليين 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “المغرب والكاميرون” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-2-2021 في نصف نهائي كأس امم افريقيا للمحليين 2021.

ينقل بث مباشر مباراة “المغرب والكاميرون” على قناة بين سبورت 7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي”، كما ينقل على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية .

وتقام مواجهة المغرب والكاميرون على ملعب ليمبي ستاديوم، ويدير اللقاء الحكم الكونغولي “جان جاك ندالا نغامبو”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تمكن منتخب المغرب من تصدر المجموعة الثالثة في النسخة الحالية من بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين برصيد 7 نقاط، حيث بدأ البطولة بالفوز على توجو، ثم تعادل أمام رواندا في الجولة الثانية، وحقق الفوز على أوغندا في الجولة الثالثة.

وفي الدور ربع النهائي، حقق منتخب المغرب فوزًا عريضًا على منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز “أسود الأطلس” مقعدهم في نصف نهائي البطولة.

فى المقابل، احتل البلد المضيف منتخب الكاميرون وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي في الجولة الافتتاحية، والتعادل أمام منتخب مالي في الجولة الثانية، ثم منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة.

وقطع الكاميرون تذكرة عبوره إلى نصف النهائي بفوزه على منتخب جمهورية الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد.

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