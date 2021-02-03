بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في كأس ملك اسبانيا

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة “برشلونة وغرناطة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-2-2021 في ثمن نهائي كأس ملك اسبانيا.

مباراة اليوم بين برشلونة وغرناطة غير منقولة على أي قناة في الشرق الأوسط، وننقلها لكم بشكل حصري، كما تذاع على قناة زيجو سبورت الهولندية، وقناة سبورت 1 المجرية.

وتقام مواجهة برشلونة وغرناطة اليوم على ملعب نويفو لوس كارمينيس، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسي ماريا سانشيز مارتينيز”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تأهل برشلونة إلى هذا الدور من كأس ملك اسبانيا إثر تغلبه على “كورنيا” بهدفين نظيفين في دور 32، وانتصاره على “رايو فاليكانو” بهدفين مقابل هدف واحد في دور 16.

في المقابل، بدأ غرناطة من الدور الأول وانتصر على “سان خوان” بهدفين نظيفين، وفي الدور الثاني انتصر على “كولتورال ديبورتيفا ليونيسا” بنتيجة (2-1)، وبنفس النتيجة أقصى مالاجا من دور 32، وفي دور 16 تغلب على “نافالكارنيرو” بسداسية نظيفة.

ويمر برشلونة بفترة رائعة، فبغض النظر عن ما حدث في كأس السوبر الاسباني أمام “اثلتيك بيلباو”، وخسارته من “يوفنتوس” في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، لم يتعرض البرسا لأي هزيمة حيث انتصر في 8 مباريات في الدوري الاسباني وتعادل في 2، كما فاز في مباراتين بكأس ملك اسبانيا.

أما غرناطة، لم يخسر هو الآخر منذ هزيمته أمام برشلونة في الدوري الاسباني حيث خاض 6 مباريات ما بين الليجا وكأس ملك اسبانيا، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل في 2.

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