نتيجة مباراة المغرب والكاميرون فى كأس امم افريقيا للمحليين 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون فى كأس امم افريقيا للمحليين 2021، فى إحدي أهم مباريات اليوم الاربعاء 3 فبراير 2021 بالدور نصف النهائي من البطولة.

تذاع مباراة المغرب والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس 7 اتش دي، ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي “نوفل الباشي”.

تنطلق مباراة المغرب والكاميرون في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب “ليمبي ستاديوم” في مدينة ليمبي الكاميرونية.

تمكن منتخب المغرب من تصدر المجموعة الثالثة في النسخة الحالية من بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين برصيد 7 نقاط، حيث بدأ البطولة بالفوز على توجو، ثم تعادل أمام رواندا في الجولة الثانية، وحقق الفوز على أوغندا في الجولة الثالثة.

وفي الدور ربع النهائي، حقق منتخب المغرب فوزًا عريضًا على منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز “أسود الأطلس” مقعدهم في نصف نهائي البطولة.

فى المقابل منتخب الكاميرون، البلد المضيف، فقد احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي في الجولة الافتتاحية، والتعادل أمام منتخب مالي في الجولة الثانية، ثم منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة.

وفي الدور ربع النهائي، نجح منتخب الكاميرون في تحقيق الفوز على منتخب جمهورية الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل أصحاب الأرض إلى نصف النهائي.

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