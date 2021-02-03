بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم امام برايتون في الدوري الانجليزي

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة ليفربول اليوم امام برايتون في الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة 22، والمقرر لها على ملعب آنفيلد روود.
تنطلق مباراة اليوم الاربعاء بين ليفربول وبرايتون في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت جرينيتش، ويديرها الحكم الدولي الإنجليزي الشهير “كيفين فريند”.
وينقل أهم لقاءات مباريات اليوم الاربعاء على قنوات بين سبورت القطرية (بي إن سبورتس hd1) بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، كما تنقل على قناة سبورت TV1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت إيطاليا.
انتهت المباراة الأولى بين الحُمر والنوارس في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم 2021/2020، بالتعادل الإيجابي 1/1.
ويسعى رفاق محمد صلاح لمواصلة البناء على الانتصارات الأخيرة لهم في لندن، حيث نجحوا في هزيمة توتنهام ووست هام خارج آنفيلد روود خلال الـ 10 أيام الماضية، ما أعادهم من جديد إلى مضمار المنافسة على اللقب.
ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بـ 47 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى أمام أستون فيلا.
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ليفربول 0-0 برايتون
???? ملعب آنفيلد روود (مدينة ليفربول)
???? الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 22)
جارية الآن
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وبرايتون والتي تقام في توقيت متأخر من مساء اليوم الاربعاء، في ختام الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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- ???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة (محمود ماهر) من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- تشكيلة ليفربول الاساسية: كيليهير – روبرتسون – هندرسون – فيليبس – ألكسندر آرنولد – تياجو ألكانتارا – فينالدوم – جيمس ميلنر – محمد صلاح – شاكيري – روبرتو فيرمينو.
- تشكيلة برايتون الاساسية: سانشيز – دونك – ويبستير – بورن – وايت – جروس – بيسوما – ألزاتي – مارش – تروسارد – ماوباي.
- غيابات ليفربول اليوم: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – نابي كيتا – ديوجو جوتا.
- غيابات برايتون اليوم: أندوني – علي رضا جاهانبخش – لامبتي.
- يدير هذا اللقاء الحكم كيفين فريند
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة ..
- 3″ ليفربول مستحوذ على الكرة في مستهل هذا المشوار…
- 4″ فررررررررررصة…محمد صلاح يحصل على تمريرة جميلة داخل منطقة الجزاء ثم يصوب بكل قوة خارج المرمى، الكرة ذهبت بعيدة عن الثلاث خشبات، كان يستطيع تصويبها بشكل أفضل من ذلك.
- 14″ عرضية جميلة من جيمس ميلنر داخل المنطقة، محمد صلاح يصل متأخرًا لها لتضيع إلى ركلة مرمى لفريق برايتون
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