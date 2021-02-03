شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: أتمنى فوز الأهلي على الدحيل وتقديم نتائج مميزة في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، والاتحاد السكندري الحالي، سعادته لفوز فريقه العريض على مصر المقاصة برباعية، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال عاشور، إنه يتمنى فوز النادي الأهلي في لقاء الدحيل المقرر إقامته غدا الخميس عند الساعة والسابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وأضاف عاشور، خلال تصريحاته المتلفزة، أنه النادي الأهلي قادرا على تقديم أداء ونتائج مميزة خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر، سواء في لقاء الدحيل، ولقاء بايرن ميونيخ حال تخطيه الفريق القطري.