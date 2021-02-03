شكرا لقرائتكم خبر عن جوتا يواصل التأهيل استعدادا للعودة لكتيبة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل ديوجو جوتا يواصل إعادة التأهيل في مركز تدريبات أكسا ديوجو جوتا برنامج التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مركز تدريب أكسا.

وابتعد اللاعب البرتغالي الدولي عن الملاعب منذ إصابته خلال مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام إف سي ميتييلاند في ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، فإن جوتا يحرز تقدمًا جيدًا في طريق عودته للملاعب. بتوجيه من طبيب النادي كريس مورجان، قام اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ببعض الأعمال في الصالة الرياضية قبل الذهاب إلى الملاعب الخارجية للتدرب على الجري.