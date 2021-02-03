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جوتا يواصل التأهيل استعدادا للعودة لكتيبة ليفربول

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل ديوجو جوتا يواصل إعادة التأهيل في مركز تدريبات أكسا ديوجو جوتا برنامج التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مركز تدريب أكسا.

وابتعد اللاعب البرتغالي الدولي عن الملاعب منذ إصابته خلال مباراة ليفربول في أمام إف سي ميتييلاند في ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، فإن جوتا يحرز تقدمًا جيدًا في طريق عودته للملاعب. بتوجيه من طبيب النادي كريس مورجان، قام اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ببعض الأعمال في الصالة قبل الذهاب إلى الملاعب الخارجية للتدرب على الجري.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

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