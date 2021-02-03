شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب للنواب: ستاد القاهرة جاهز من يناير لاستقبال المبارايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل بيانه عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمود حسين.

وقال الوزير إن هناك اهتمام بتطوير وتجهيز الاستادات، مشيرا إلى أن ستاد القاهرة جاهز منذ بداية شهر يناير، وأن هناك دعم وتطوير لكل الاستادات، متابعا: «عملنا 6 ستادات و11 ملعب آخر».

وتحدث وزير الرياضة، عن تطوير ودعم مراكز والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 444 مركز شباب بمبلغ 437 مليون جنيه بمحافظات (أسيوط- سوهاج- البحيرة- قنا- أسوان- الشرقية- بني سويف- الجيزة).

وأكد الوزير أنه جاري تنفيذ 15 مركز شباب بمحافظات (الشرقية- الجيزة- بني سويف) بمبلغ 30 مليون جنيه ومستهدف نهو الأعمال بهم قبل 30/6/2021، كما تم تطوير وإنشاء مراكز الشباب في الفترة من يوليو حتى ديسمبر ۲۰۲۰ فقط، بإنشاء 133 ملعب خماسي + فاتوني+ تدريب + اكريلك بمراكز الشباب بمبلغ 170 مليون جنيه، وإنشاء 6 حمامات سباحة بمراكز الشباب بمبلغ 51.6 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم إنشاء وتطوير 14 مركز شباب بمبلغ 346 مليون جنيه، وهذا بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين.