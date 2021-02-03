شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت BeIN sport مباراة الأهلي والدحيل فى افتتاح كأس العالم للأندية في الدوحة بدولة قطر على قناتين أحدهما مفتوحة والأخري مشفرة ويصاحب القناة المشفرة استوديو تحليلي.

ويلعب النادي الأهلي ضد الدحيل القطري في الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية ضمن في كأس العالم للأندية 2021 .

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة الأهلي والدحيل عبر قناتي BeIN sports HD 1 المشفرة وقناة بس ا المفتوحة ، فى الساعة السابعة والنصف ، على أن يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة علي القناة المشفرة BeIN sport HD 1 فقط في الساعة السادسة والنصف.

ويواجه الفائز فى تلك مباراة الأهلي والدحيل فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا يوم الإثنين 8 فبراير 2021، حيث أنه يتم لعب المباراة بأسلوب خروج المغلوب .

ويمكن مشاهدة مباراة الدحيل والأهلي عبر وقناة بين سبورت BeiN sports HD المفتوحة عبرعلى القمر الصناعي النايل سات :

تردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.