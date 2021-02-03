شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتطلع لتكرار سيناريو 2006 و2012 فى مستهل مشواره بكأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مشواره ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر، حين يواجه مساء اليوم الخميس الدحيل القطرى، فى ربع نهائى المسابقة. ويلعب الفائز من الأهلى والدحيل أمام بايرن ميونخ الألمانى، فى نصف النهائى، الاثنين المقبل.

وسبق للأهلى استهلال مشواره بكأس العالم للأندية بتحقيق الانتصار، ومن ثَمَّ بلوغ المربع الذهبى. المرة الأولى فى مشاركته الثانية بنسخة 2006، حيث انتصر المارد الأحمر على حساب أوكلاند سيتى النيوزيلندى بهدفى أمادو فلافيو ومحمد أبوتريكة، تحت قيادة فنية للبرتغالى مانويل جوزيه. وعاد الأهلى لينتزع الانتصار فى ضربة بداية مشواره بكأس العالم للأندية، وذلك فى عام 2012 باليابان، وإسقاط بطل الدورى اليابانى وقتها بهدفين مقابل هدف ودخول المربع الذهبى من جديد فى ولاية حسام البدرى الفنية، ليحلم أبناء صالح سليم بتكرار سيناريو 2006 و2012 والتواجد ضمن المربع الذهبى العالمى، للمرة الثالثة.

فى الوقت نفسه، يسعى الأهلى خلال مواجهة الدحيل القطرى، الليلة، إلى تلاشى 3 بدايات غير موفقة سابقة لأبناء التتش فى المسابقة العالمية، وعلى رأسها سيناريو 2005 وباكورة مشاركات الأهلى المونديالية والخسارة على يد اتحاد جدة السعودى، وكذلك التعثر فى مواجهة باتشوكا المكسيكى بنتيجة 4/2 فى مباراة متقلبة الأطوار بنسخة 2008 باليابان، وكذلك بدايته فى نسخة 2013 والخسارة بهدفين نظيفين على يد جوانزو الصينى. ويُعتبر المركز الثالث والميدالية البرونزية هما أفضل إنجاز للأهلى خلال مشاركاته الخمس الماضية بمونديال الأندية فى 2006، كذلك حصد المركز الرابع فى نسخة 2012.