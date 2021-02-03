شكرا لقرائتكم خبر عن المجد يا أهلى.. بطل إفريقيا يستهل مشواره فى مونديال الأندية اليوم بمواجهة «الدحيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى أنحاء الوطن العربى عند السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، صوب استاد «المدينة التعليمية» بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة الأهلى والدحيل القطرى فى بداية مشوار الفريقين ببطولة العالم للأندية. ويستهل الفريقان مسيرتهما فى هذه النسخة من المونديال بمواجهة عربية خالصة على أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم فى قطر، ما يضفى صبغة عالمية أخرى على هذه المواجهة العربية فى البطولة الكبيرة للأندية. ويلتقى الفريقان فى الدور الثانى للبطولة على مقعد فى المربع الذهبى لهذه النسخة حيث تحسم المباراة بطاقة التأهل لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى فى المربع الذهبى للبطولة يوم الإثنين المقبل.

يخوض الأهلى البطولة للمرة السادسة فى تاريخه ممثلًا عن القارة الإفريقية بعدما تُوج بلقب دورى الأبطال فى 2020.

وكان الفريق حقق أفضل نتائجه فى نسخة 2006 عندما أحرز الميدالية البرونزية للبطولة، ما يعنى أن الفريق يتسلح بالخبرة فى هذه البطولة وإن كانت آخر مشاركة سابقة له فى البطولة عام 2013.

جدية وإصرار فى تدريبات لاعبى الأهلى استعدادا لملاقاة «الدحيل»

ويتطلب الوصول للنهائى اجتياز عقبة اليوم، ثم اجتياز مواجهة أكثر صعوبة فى المربع الذهبى للبطولة، حيث يلتقى الفائز من هذه المباراة فى المربع الذهبى مع بايرن ميونخ الألمانى، بطل أوروبا، والمرشح الأقوى للفوز بلقب هذه النسخة.

ورغم هذا، حرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيستو موسيمانى على مطالبة لاعبيه بعدم التفكير فى مباراة بايرن، وأن ينصب كل التركيز حاليًا على مباراة اليوم، ويعتمد الأهلى على عدد من نجوم المنتخب الوطنى، وفى مقدمتهم حارس المرمى محمد الشناوى ومحمود عبدالمنعم (كهربا) وحسين الشحات وعمرو السولية، فضلاً عن محمد شريف ومجدى أفشة الذى أصبح تميمة الحظ عند الفريق خصوصا فى اللقاءات الصعبة، كما تضم صفوف الفريق أكثر من محترف أجنبى من أصحاب الخبرة والمهارة الكبيرة، وفى مقدمتهم التونسى على معلول الذى أصبح من أبرز عناصر التفوق فى صفوف الأهلى، والنيجيرى جونيور أجايى ونجم الدفاع بدر بانون، كما ضم الفريق إلى خط هجومه مؤخرًا اللاعب والتر بواليا. ورغم وجود أكثر من مهاجم بارز فى الفريق، يتميز أداء الأهلى بأنه لا يعتمد فى هز شباك الفريق على خط الهجوم فقط بل إن نجوم خط الوسط يلعبون دورًا مؤثرًا فى هز شباك المنافسين.

جدية وإصرار فى تدريبات لاعبى الأهلى استعدادا لملاقاة «الدحيل»

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، فى حراسة المرمى، وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، ومحمد شريف فى مركز رأس الحربة. على الجانب الآخر، يخوض الدحيل، الذى يدربه الفرنسى صبرى لموشى، البطولة للمرة الأولى فى تاريخه حيث حجز مقعده فى هذه النسخة من خلال الفوز بلقب الدورى القطرى لكرة القدم. وللنسخة الرابعة عشرة على التوالى، يشارك فريق من البلد المضيف فى البطولة.

جدية وإصرار فى تدريبات لاعبى الأهلى استعدادا لملاقاة «الدحيل»

ويحتل الدحيل المركز الثانى فى جدول الدورى القطرى حاليًا، بفارق 13 نقطة خلف السد المتصدر بعد 15 مباراة لكل منهما فى المسابقة.