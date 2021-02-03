شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يرفض معاقبة لاعبى الزمالك بعد الخسارة من المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، معاقبة لاعبيه، وتجميد مستحقاتهم بعد الخسارة من غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما الثلاثاء، على استاد غزل المحلة.

وأعلن باتشيكو تحمله مسؤولية خسارة المباراة، متعهداً بتصحيح أخطائه خلال مباراة الاتحاد المقبلة، واستعادة ذاكرة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة. وقال المدير الفنى إن جميع الفرق معرضة للخسارة لأن هذه هى كرة القدم، ولا يوجد فريق فى العالم لا يتعرض للخسارة، مشدداً على أن الزمالك قدم مباراة متوازنة طوال شوطيها، وهدف الحسم لغزل المحلة جاء بصورة غير متوقعة، ولم يسعفنا الوقت فى تعديل الأوضاع. وشدد باتشيك، على أن الزمالك صنع العديد من الفرص التهديفية وتواجد فى وسط ملعب المنافس حتى بعد تعرض فرجانى ساسى للطرد وكان باستطاعة اللاعبين إحراز هدفين وثلاثة من عدة فرص. يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، توقيع عقوبة مالية كبيرة على أى لاعب بالفريق حال ظهوره فى وسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من جهاز الكرة فى النادى. ووجه المشرف العام على الكرة تحذيرا لجميع لاعبى الفريق حال استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بصورة سلبية فى الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى بميت عقبة، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقررة الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، أن محمد عبدالغنى، مدافع الفريق، سيكون جاهزا للمشاركة أمام الاتحاد السكندرى.

وتعرض عبدالغنى للإصابة خلال مباراة المحلة، بثلاثة جروح أسفل الفك، خلال الشوط الأول من مباراة غزل المحلة.