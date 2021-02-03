شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يراقب لاعبي بيراميدز وانبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة انبي وبيراميدز في الدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت

وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني احمد أيوب المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل

بينما تواجد طارق مصطفي المدرب العام ومعه سيد معوض في استاد المقاولون العرب لمتابعة مباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندري وذلك وفقا لخطة متابعة اللاعبين عن قرب.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.