شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: فيفا استفسر عن عقوبة محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، إنه تلقى استفسارُا من الفيفا، بشأن عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي.



وكان حارس الأهلي قد عوقب بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، بعدما جذب حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي من ذراعه أثناء الاحتجاج عليه، بعد نهاية اللقاء.

ولاحقا خفضت العقوبة لمباراة واحدة، مع زيادة الغرامة إلى 50 ألف جنيه.

وفسر مجاهد القرار بأنه جاء "مراعاة للمصلحة الوطنية في تخفيض العقوبة، خاصة أن الشناوي حارس المنتخب، ويستعد للمشاركة في مونديال الأندية".

وأشار مجاهد إلى أن ما حدث أن "لجنة الحكام أبلغتنا أن الحكم أخطأ بعدم منح حارس الأهلي بطاقة أو عقوبة إدارية في الملعب، لذلك تم تخفيض العقوبة لمباراة واحدة"، مشيرا إلى أنه رد على الفيفا بمذكرة تضمنت هذا الأمر.