شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقاضي خمسة أشخاص بعد تسريب عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي إسباني،أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب تفاصيل عقده مع البرسا،وكانت صحيفة "الموندو" قد نشرت تفاصيل العقد الذي يجمع بين ميسي وبرشلونة، ويتقاضى من خلاله البرغوث الأرجنتيني نحو 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد أكدت مصادر مقربة من ميسي، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الخمسة الذين يعتقد أنهم ربما قاموا بتسريب عقده، وهو ما يعتبر بمثابة جريمة.وأشارت الصحيفة، إلى أن الأشخاص الخمسة هم، جوسيب ماريا بارتوميو (رئيس برشلونة السابق)، كارليس توسكيتس (الرئيس بالمؤقت)، جوردي ميستري (نائب الرئيس السابق)، أوسكار جراو (الرئيس التنفيذي)، وروما بونتي (رئيس الخدمات القانونية)