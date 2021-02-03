شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتفقد ملعب لقاء الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، الذي يحتضن مباراة الدحيل القطري غدًا في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق مرانه الأخير السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل غدًا. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد، والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه.