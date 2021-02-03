شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتفقد ملعب لقاء الدحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، الذي يحتضن مباراة الدحيل القطري غدًا في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
ويخوض الفريق مرانه الأخير السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل غدًا. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد، والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه.
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