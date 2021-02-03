شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف التفاصيل الكاملة لإصابة عبدالغني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عبدالغني مدافع الفريق والتي تعرض لها أمام فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز اليوم.

وأكد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي أن اللاعب تعرض للإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك وتم عمل خياطة ١٢ غرزة للجروح. وأضاف طبيب الزمالك ان عبدالغني لا يعاني من اي مضاعفات وسيحضر غدا لخوض تدريبات استشفائية خفيفة مع اللاعبين.

وكان محمد عبدالغني قد غادر مباراة الزمالك وغزل المحلة في الشوط الأول بعدما تعرض لإصابة قوية بعد التحامه مع لاعب المحلة مما استدعى خروجه ونزول محمود حمدي الونش بديلا له.