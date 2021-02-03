شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب الجهاز الطبي بتجهيز بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي من الجهاز الطبي بقيادة احمد اوعبلة تجهيز المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق من اجل الدفع به خلال مباراة الدحيل القطري المرتقبة والمقرر إقامتها مساءالخميس في السابعة مساءًا.

ويعول المدير الفني على وجود لمدافع المغربي بعدما تأكد من خلال مشاهدته لمباريات الفريق المنافس من اعتمادهم على الكرات العرضية لتهديد مرمى المنافسين .