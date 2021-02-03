شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفرض حظرًا إعلاميا على لاعبي الفريق بعد الخسارة من المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة مالية كبيرة على أي لاعب بالفريق حال ظهوره في وسائل الإعلام دون الحصول على اذن مسبق من جهاز الكرة في النادي.

ووجه المشرف العام على الكرة تحذيرا لجميع لاعبي الفريق حال استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية في الفترة القادمة. وطالب قاسم اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري، والاستعداد لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا المقبلة.