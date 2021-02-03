ماني غير جاهز لمواجهة برايتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

كشفت صحيفة ميرور البريطانية ان مشاركة الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ​ليفربول​ الانكليزي في مباراة الريدز ضد ​برايتون​ في الدوري الإنكليزي الممتاز غير اكيدة.



ماني كان غاب عن مباراة ليفربول الماضية ضد وست هام يونايتد بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة توتنهام هوتسبير قبل الماضية.

وأوضحت الصحيفة أنّ ماني لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها ومن المُستبعد أنّ يتواجد في مباراة اليوم ضد برايتون.

يذكر ان ليفربول يحاول العودة الى صدارة الدوري ومقارعة قطبي مدينة مانشستر.