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ماني غير جاهز لمواجهة برايتون

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماني غير جاهز لمواجهة برايتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

كشفت صحيفة ميرور البريطانية ان مشاركة الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ​​ الانكليزي في مباراة الريدز ضد ​برايتون​ في الدوري الإنكليزي الممتاز غير اكيدة.

ماني كان غاب عن مباراة ليفربول الماضية ضد وست هام يونايتد بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة توتنهام هوتسبير قبل الماضية.

وأوضحت الصحيفة أنّ ماني لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها ومن المُستبعد أنّ يتواجد في مباراة اليوم ضد برايتون.

يذكر ان ليفربول يحاول العودة الى صدارة الدوري ومقارعة قطبي مدينة مانشستر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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