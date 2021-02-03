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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توخيل: هافيرتز وزوما قد يغيبان عن مباراة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021
أعرب المدرب توماس توخيل عن اعتقاده بأن الثنائي كاي هافيرتز وكورت زوما سيغيبان عن رحلة تشيلسي إلى توتنهام بعد تعرضهما لإصابات في آخر تدريب للفريق قبل المباراة في الجولة الـ 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال توخيل: "كانت لدينا مشكلتان صغيرتان اليوم في الملعب التدريبي. كان كورت زوما وكاي هافيرتز هما من خرجا من الملعب بمشاكل بسيطة، لذلك يقومان بالفحوص والصور الشعاعية لمعرفة حجم المشكلة. إنه لأمر مشكوك فيه ما إذا كانا سيشاركان مع الفريق ليوم غد. الجميع متاحون".