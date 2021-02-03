توخيل: هافيرتز وزوما قد يغيبان عن مباراة توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

أعرب المدرب توماس ​توخيل​ عن اعتقاده بأن الثنائي كاي ​هافيرتز​ وكورت ​زوما​ سيغيبان عن رحلة ​تشيلسي​ إلى ​توتنهام​ بعد تعرضهما لإصابات في آخر تدريب للفريق قبل المباراة في الجولة الـ 22 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.



وقال توخيل: "كانت لدينا مشكلتان صغيرتان اليوم في الملعب التدريبي. كان كورت زوما وكاي هافيرتز هما من خرجا من الملعب بمشاكل بسيطة، لذلك يقومان بالفحوص والصور الشعاعية لمعرفة حجم المشكلة. إنه لأمر مشكوك فيه ما إذا كانا سيشاركان مع الفريق ليوم غد. الجميع متاحون".