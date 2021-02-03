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إبراهيم حسن: الدوري صعب للغاية خصوصا في الوقت الراهن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

لفت مدير الكرة بنادي ​الاتحاد السكندري​ ​إبراهيم حسن​، إلى أن الإنتصار برباعية نظيفة على ​مصر المقاصة​ كان بمثابة بداية الفريق الجديدة في .

وأوضح حسن في تصريح تلفزيوني: "الفريق مر بأوقات صعبة كبيرة في الفترة الأخيرة وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس وصلت إلى 18 إصابة".

وأضاف: "الدوري صعب للغاية خصوصا في الوقت الراهن، وكان هذا حديث المدرب حسام حسن مع اللاعبين حيث طلب منهم نسيان الفترة الماضية وأن تكون مباراة المقاصة هي بداية الفريق الجديدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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