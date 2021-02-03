إبراهيم حسن: الدوري صعب للغاية خصوصا في الوقت الراهن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

لفت مدير الكرة بنادي ​الاتحاد السكندري​ ​إبراهيم حسن​، إلى أن الإنتصار برباعية نظيفة على ​مصر المقاصة​ كان بمثابة بداية الفريق الجديدة في الدوري المصري.



وأوضح حسن في تصريح تلفزيوني: "الفريق مر بأوقات صعبة كبيرة في الفترة الأخيرة وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 18 إصابة".

وأضاف: "الدوري صعب للغاية خصوصا في الوقت الراهن، وكان هذا حديث المدرب حسام حسن مع اللاعبين حيث طلب منهم نسيان الفترة الماضية وأن تكون مباراة المقاصة هي بداية الفريق الجديدة".