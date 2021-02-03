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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبراهيم حسن: الدوري صعب للغاية خصوصا في الوقت الراهن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021
لفت مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إبراهيم حسن، إلى أن الإنتصار برباعية نظيفة على مصر المقاصة كان بمثابة بداية الفريق الجديدة في الدوري المصري.
وأوضح حسن في تصريح تلفزيوني: "الفريق مر بأوقات صعبة كبيرة في الفترة الأخيرة وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 18 إصابة".
وأضاف: "الدوري صعب للغاية خصوصا في الوقت الراهن، وكان هذا حديث المدرب حسام حسن مع اللاعبين حيث طلب منهم نسيان الفترة الماضية وأن تكون مباراة المقاصة هي بداية الفريق الجديدة".