فيدال ينفجر غضبا في وجه كونتي بعد استبداله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

عبر التشيلي أرتورو ​فيدال​ لاعب وسط إنتر ميلان عن غضبه وتوجه بعبارات غاضبة تجاه مدربه أنطونيو ​كونتي​ خلال هزيمة النادي أمام ​يوفنتوس​ على ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.



وكان كونتي استبدل فيدال في الدقيقة 73 من باللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن الا ان فيدال كان غاضبًا وقال بعد مغادرة الملعب "دائمًا 22.. دائمًا ما يكون رقم 22 هو الذي يتم استبداله".

يذكر أن فيدال حصل على البطاقة الصفراء الثانية له في كأس إيطاليا خلال اللقاء وسيغيب عن مباراة الإياب أمام يوفنتوس المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز ستاديوم.