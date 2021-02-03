سولسكاير يضم ديالو في قائمة اليونايتد للدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

ضم مدرب ​مانشستر يونايتد​ أولي غونار سولسكاير اللاعب الشاب أماد ديالو، الذي وصل مؤخرًا من أتالانتا، إلى فريقه المكون من 24 لاعبًا للمشاركة في ​الدوري الأوروبي​ هذا الموسم.

