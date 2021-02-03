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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير يضم ديالو في قائمة اليونايتد للدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021
ضم مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير اللاعب الشاب أماد ديالو، الذي وصل مؤخرًا من أتالانتا، إلى فريقه المكون من 24 لاعبًا للمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.
حراس المرمى
دافيد دي خيا - دين هندرسون - لي غرانت - ناثان بيشوب
المدافعون
إريك بايلي - فيل جونز - فيكتور ليندلوف - هاري ماغواير - لوك شاو - أليكس تيليس - أكسل توانزيبي - آرون وان بيساكا
خط الوسط
أماد ديالو - برونو فيرنانديز – فريد - دانيال جايمس - خوان ماتا - نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتوميناي - بول بوغبا - دوني فان دي بيك
المهاجمون
إدينسون كافاني - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد