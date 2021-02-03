رامبولا: بوفون ليس لديه أخطاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

إنبرى حارس مرمى ​يوفنتوس​ السابق، ​مايكل أنجلو رامبولا​ للدفاع عن صديقه وزميله السابق ​جيانلويجي بوفون​ بعد الهدف الذي تلقته شباكه عقب الفوز 2-1 على إنتر ميلانو بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.



وصرح رامبولا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "شاهدت المباراة ضد الإنتر، وليس لدي شكوك حول الهدف الذي سجله لاوتارو، بوفون ليس لديه أخطاء".

وأضاف: "كان لاوتارو جيداً في توقع المدافع، كانت الكرة قريبة جداً وسريعة جداً لجيجي ليشعر بها أو يتحرك، في كثير من الأحيان نبكي من أجل حدوث معجزة، ولكن في الواقع يجب أن يكون حارس المرمى محظوظاً لأن الكرة اصطدمت به، ولذا لم يكن الأمر من أجل بوفون".

وختم رامبولا: " تصديات جيجي لا تفاجئني، رغم أنه يبلغ من العمر 43 عاماً، إنه مثل حارس مرمى عمره 30 عاماً".