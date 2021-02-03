الأزمة المالية تقلص قرارات إقالة المدربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضاءلت ظاهرة إقصاء المدربين في الموسم الحالي عن الموسم الماضي، بعد التنظيمات المالية التي فرضتها وزارة الرياضة هذا الموسم على الأندية، وجاءت محصلة تغيير المدربين أقل درجة بالموسم الحالي بواقع خمسة مدربين حتى انقضاء الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مقارنة بالموسم الماضي الذي حمل 15 قرار إقالة للمدربين. المدربون المقالون هذا الموسم: البرتغالي بيدرو كايشينيا (الشباب) البرتغالي بيدرو كايشينيا (الشباب) البرتغالي روي فيتوريا (النصر) الجزائري نورالدين زكري (ضمك) الألماني مايكل سكيبه (العين) البرتغالي إيفو فييرا (الوحدة) بلغ عدد المدربين الذين تمت إقالتهم بالموسم الماضي 15 مديرا فنيا: 1 - البرتغالي خورخى سيماو (الحزم) 2 - الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش (الأهلي) 3 - الكرواتي ماريو سيتانوفيتش (الوحدة) 4 - التونسي فتحي الجبال (الفتح) 5 - التونسي محمد الكوكي (ضمك) 6 - التشيلي لويس سييرا (الاتحاد) 7 - التونسي إسكندر القصري (العدالة) 8 - الأرجنتيني خورخي ألميرون (الشباب) 9 - البرتغالي باولو سيرجو (التعاون) 10 - الروماني دانيال إسايلا (الحزم) 11 - الهولندي تين كات (الاتحاد) 12 - السويسري كريستيان جروس (الأهلى) 13 - التونسي ناصف البياوي (العدالة) 14 - لويس جارسيا (الشباب) 15 - دانييل كارينيو (الوحدة) المدربون المهددون بالإقالة: 1 - الروماني رازفان لوشيسكو (الهلال) 2 - البرازيلي فابيو كاريلي (الاتحاد) 3 - الصربي فلادان ميلويفتش (الأهلي)

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