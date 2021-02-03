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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، عودة بطولة الأندية الخليجية إلى الواجهة من جديد بعد انقطاع دام سنوات طويلة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، التفاصيل الخاصة بالبطولة.

وسيتم الاتفاق على تحديد الموعد النهائي بعد التشاور مع الاتحادات الخليجية، وبما يتناسب مع الفترة الزمنية التي تسبق انطلاق الموسم القادم.

واستعرضت اللجنة، البرنامج الزمني لمسابقات اللجنة للعام الحالي (2021)، إذ تقرر تحويل مهرجان مواليد 2006 و2007 إلى بطولة سيحتضنها الاتحاد البحريني لكرة القدم يحدد موعدها لاحقا.