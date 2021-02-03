شكرا لقرائتكم خبر عودة بطولة الأندية الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، التفاصيل الخاصة بالبطولة.وسيتم الاتفاق على تحديد الموعد النهائي بعد التشاور مع الاتحادات الخليجية، وبما يتناسب مع الفترة الزمنية التي تسبق انطلاق الموسم القادم.
واستعرضت اللجنة، البرنامج الزمني لمسابقات اللجنة للعام الحالي (2021)، إذ تقرر تحويل مهرجان مواليد 2006 و2007 إلى بطولة سيحتضنها الاتحاد البحريني لكرة القدم يحدد موعدها لاحقا.
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