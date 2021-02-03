12 حامل لقب يتنافسون في البطولة السعودية الدولية للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط اهتمام إعلامي رياضي دولي كبير، تنطلق اليوم على أرض ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية.

وحرم فيروس كورونا المستجد تواجد الجماهير في الحدث العالمي، ولكن سيكون بإمكانهم مشاهدة مجريات البطولة ولقطاتها الخاصة وكل ما يدور خلف الكواليس من خلال التغطية التلفزيونية، إضافة إلى الموقع الالكتروني وقنوات وحسابات البطولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور، «هذه هي النسخة الثالثة للبطولة، ونحن الآن أكبر من أي وقت مضى من حيث قوة الأسماء المشاركة.

كنا نتمنى أن تتواجد معنا الجماهير ولكن سيتمكن الملايين حول العالم من متابعة أفضل اللاعبين وهم يتنافسون في هذا المكان الرائع».

وأضاف السرور: مشاهدة رياضة الجولف من قبل أكبر عدد ممكن تدعم رؤيتنا في ترسيخ مملكتنا على خارطة الرياضة عالميا، كما تساعد في أن يظهر للمجتمع المحلي مدى شعبية هذه الرياضة على المستوى العالمي.

- ستعمد 30 قناة إلى بث مجريات البطولة عالميا لأكثر من 329 مليون مشاهد في ست قارات «أوروبا والأمريكتين وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا».

- تتاح لهم فرصة متابعة نخبة لاعبي الجولف ممن حققوا أكثر من 350 انتصارا في بطولات الجولة الأوروبية وبطولات جولة PGA، وبينهم 12 حاملا للقب

- يتنافسون للحصول على لقب بطولة السعودية الدولية وجوائزها البالغ مجموعها 3.5 ملايين دولار، التي تعد أحد أكبر الجوائز في بطولات الجولة الأوروبية.

- شهدت نسخة العام الماضي تغطية إعلامية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد ساعات التغطية التلفزيونية أكثر من 2622 ساعة.

- سيحضر البطولة مجموعة من مشاهير الوسط الرياضي، إضافة إلى بعض مؤثري منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين تلك الأسماء: قائد المنتخب ونجم فريق الهلال اللاعب سالم الدوسري، إضافة إلى يارا النملة وأسامة الراشد وعبدالرحمن السدحان وعلاء سعيد.

- ستنقل القناة السعودية الرياضية مجريات البطولة، حيث ستبث 20 ساعة مباشرة للحدث العالمي الأكبر في رياضة الجولف على مستوى الشرق الأوسط.