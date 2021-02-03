شكرا لقرائتكم خبر جراح الهلال تصطدم بطموح أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الهلال (الجريح) ضيفه فريق أبها ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض.

ويسعى الهلال لاستعادة مركز الصدارة، حيث يملك 30 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر فريق الشباب، مع العلم أن الهلال يملك مباراة مؤجلة من الجولة 16، بسبب مشاركته في كأس السوبر التي خسرها أمام النصر بثلاثية.

ويتفوق الهلال هجوميا ودفاعيا على أبها الذي استطاع فرض التعادل على الهلال في الدور الأول عندما تعادلا (1 - 1).

ويملك أبها 21 نقطة، ويسعى لتحقيق أفضل إنجازاته بالحصول على مركز مؤهل للبطولة الآسيوية، حيث إن الفارق النقطي بينه وبين التعاون صاحب المركز الرابع 4 نقاط فقط.

ويدخل الهلال المباراة وهو يعاني من آثار الخسارة الكبيرة التي تلقاها في كأس السوبر أمام النصر، إضافة إلى إهداره العديد من النقاط، حيث حقق فوزا وحيدا خلال آخر 6 جولات في الدوري بتحقيقه لـ8 نقاط من أصل 18 نقطة، بفوزه في مباراة وتعادله في 5 مباريات. أما أبها فيعتبر وضعه أفضل فنيا، حيث حقق 10 نقاط من أصل 18 نقطة، حيث فاز في 3 مباريات وخسر 2 وتعادل في واحدة.

ويغيب عن الهلال أكثر من لاعب في مقدمتهم سلمان الفرج الذي تعرض لإصابة في مباراة السوبر ستحرمه المشاركة 8 مباريات على الأقل، إضافة إلى الإيطالي جوفينكو الذي سيغيب بداعي الإصابة لـ10 أيام، كما سيغيب ثنائي الدفاع المفرج والبليهي بسبب عدم الجاهزية.