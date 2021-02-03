الاتحاد يسابق الزمن لتجنب خصم النقاط

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الكفاءة المالية تمنع العميد من الشتوية:تسبب فشل نادي الاتحاد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من قيد أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي في السابع من فبراير
الحالي، وذلك بعد تجاوز ديونه خمسين مليون ريال
28.5 مليونا تؤزم موقف الاتحاد:
7 ملايين و 250 ألف ريال، لمصلحة نادي هجر في قضية اللاعب فيصل الخراع
7 ملايين و250 ألف ريال، لمصلحة نادي هجر في قضية اللاعب فيصل الخراع
14 مليون ريال كجزء من مستحقات مالية واجبة السداد في صفقتي انتقال هارون كمارا (القادسية) وعبدالرحمن العبود (الاتحاد)
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