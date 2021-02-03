الفيصل نائبا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق المجلس الأولمبي الآسيوي، أمس، على تعيين وزير الرياضة ، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائبا لرئيس المجلس عن دورة الألعاب الآسيوية «الرياض 2034».

وكانت المملكة، فازت أخيرا بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2034 للمرة الأولى في تاريخها، بينما فازت الدوحة بتنظيم نسخة 2030.

وتنافست الرياض والدوحة، على استضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصويت لاختيار مدينة لاستضافة هذه الألعاب منذ عام 2012.

وتعد دورة الألعاب الآسيوية كبرى الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 10 آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة.