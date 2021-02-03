شكرا لقرائتكم خبر النصر يصطدم بشراسة التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف نادي النصر نظيره التعاون على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لقب كأس السوبر السعودي أمام غريمه التقليدي الهلال، الأمر الذي يمنح العالمي دفعة معنوية قبل لقاء سكري القصيم والذي تغلب على النصر في الدور الأول بنتيجة 1-0 .

ويدرك ألين هورفات أن خصمه التعاون فريق شرس أمام النصر، ويطمح دائما لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله في مراكز المقدمة، فالنصر قادم من تعادل أمام الاتحاد، ويسعى إلى حصد النقاط تلو الأخرى بعد إطلاق مدربه وأبرز لاعبيه التحديات بأن النصر عائد للمنافسة على لقب الدوري لاسيما أنه حقق مع الكرواتي ألين هورفات 4 انتصارات، وتعادلا وحيدا، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد سلسلة خسائر مع مدربه السابق روي فيتوريا قوامها 6 هزائم، وتحصل النصر على 21 نقطة من أصل 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 3 مرات.

بينما يدخل التعاون اللقاء مع مدربه الفرنسي باتريس كالتيرون، وهو قادم من تعادل أمام الفيصلي سلبيا، فالسكري يحتل المركز 4 برصيد 25 نقطة، فاز 6 مرات، وتعادل في 7، وخسر 3 مرات، ويريد الاقتراب أكثر من أندية الشباب والهلال والأهلي على آمل استغلال تعثر أي منها للمنافسة على لقب الدوري.

يذكر أن الفريقين التقيا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين،21 مرة، فاز النصر في 13 مباراة، بينما انتصر التعاون في 4 مباريات، وانتهت 4 أخرى بالتعادل.

النصر:

المركز السابع

برصيد 21 نقطة

من أصل 15 مباراة

فاز في 6 مباريات

تعادل في 3 مباريات

التعاون: