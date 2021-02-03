النصر يصطدم بشراسة التعاون

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ويدرك ألين هورفات أن خصمه التعاون فريق شرس أمام النصر، ويطمح دائما لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله في مراكز المقدمة، فالنصر قادم من تعادل أمام الاتحاد، ويسعى إلى حصد النقاط تلو الأخرى بعد إطلاق مدربه وأبرز لاعبيه التحديات بأن النصر عائد للمنافسة على لقب الدوري لاسيما أنه حقق مع الكرواتي ألين هورفات 4 انتصارات، وتعادلا وحيدا، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد سلسلة خسائر مع مدربه السابق روي فيتوريا قوامها 6 هزائم، وتحصل النصر على 21 نقطة من أصل 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 3 مرات.بينما يدخل التعاون اللقاء مع مدربه الفرنسي باتريس كالتيرون، وهو قادم من تعادل أمام الفيصلي سلبيا، فالسكري يحتل المركز 4 برصيد 25 نقطة، فاز 6 مرات، وتعادل في 7، وخسر 3 مرات، ويريد الاقتراب أكثر من أندية الشباب والهلال والأهلي على آمل استغلال تعثر أي منها للمنافسة على لقب الدوري.
يذكر أن الفريقين التقيا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين،21 مرة، فاز النصر في 13 مباراة، بينما انتصر التعاون في 4 مباريات، وانتهت 4 أخرى بالتعادل.
النصر:
- المركز السابع
- برصيد 21 نقطة
- من أصل 15 مباراة
- فاز في 6 مباريات
- تعادل في 3 مباريات
- يحتل المركز الرابع
- برصيد 25 نقطة
- فاز 6 مباريات
- تعادل في 7 مباريات
- خسر 3 مواجهات
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