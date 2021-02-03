بيرهوف: بطولة أمم أوروبا في موعدها

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ولكن بيرهوف قال لمجلة (بيلد) الرياضية الأسبوعية أمس، «إن البطولة التي تم تأجيلها لعام كامل لتقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو، ربما تقام دون حضور الجماهير للملاعب».وقال بيرهوف «يجب أن يكون هناك شك كبير في حضور الجماهير للملاعب، ولكن لا يوجد لدي أي شك في إقامة البطولة».
وأضاف «وعلى حد علمي لم يطرح تقليص عدد المدن المستضيفة للبطولة أو إقامتها ببلد واحد».
وينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فى عدة سيناريوهات لإقامة البطولة، ولكنه أكد الأسبوع الماضي أنه يريد إقامتها في الـ12 مدينة. وتم تأجيل اتخاذ القرار بشأن إمكانية حضور الجماهير للمباريات من عدمه لشهر أبريل المقبل.
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