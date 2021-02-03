شكرا لقرائتكم خبر جروح العين تحت مشرط الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه نادي العين الصاعد حديثا من دوري الدرجة الأولى، على ملعب جامعة الملك سعود بالباحة، نادي الاتفاق، وذلك في إطار منافسات الجولة 17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع الاتفاق مع مدربه خالد العطوي تحقيق فوز مهم على نظيره نادي الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف؛ ليرتفع رصيد فارس الدهناء إلى 24 نقطة واحتل المركز السادس ويعتبر ثالث أكثر الفرق تحقيقا للفوز بواقع 7 مرات، وخسر 6 مرات، وتعادل في 3 مناسبات.

ويريد فارس الدهناء حصد النقاط الكاملة لتضييق الخناق على أندية المقدمة ومنع النصر من استغلال أي تعثر اتفاقي خلال الجولات المقبلة.

فيما يأمل العين متذيل سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان بواقع 10 نقاط والخروج من أزمة القاع، وتدارك ما يمكن تداركه للبقاء موسم آخر، فبعد خسارته من الباطن، أصبح حال العين الوافد الجديد للدوري حرجا ولا سيما أنه الأكثر تعرضا للخسارة بواقع 11 مرة، ويعتبر الفريق الوحيد الذي تعادل مرة واحدة، ولم يحقق الفوز عدا في 3 مباريات، ويعد أضعف هجوم، حيث لم يسجل إلا 17 هدفا، في حين يعد ثاني أضعف خط دفاع، حيث استقبل 30 هدفا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الاتفاق 2-1.